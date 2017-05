Legerdrones staan Belgische douane bij

Militaire drones gaan de Belgische douane helpen bij grootscheepse controles op de openbare weg. Als automobilisten of vrachtwagens uitwijken als ze horen van zo’n controle, kunnen de onbemande toestellen dat goed zien vanuit de lucht. Een grondteam kan het verdachte voertuig dan alsnog onderscheppen.

„Geruchten over controles verspreiden zich zeer snel, waardoor ontwijkgedrag ontstaat”, licht luchtmachtkapitein Kurt Verwilligen toe. „We zien zeer veel.” Bij dergelijke controles wordt gezocht naar drugs, wapens, contant geld en accijnsgoederen. Ook kunnen achterstallige boetes worden geïnd.

De onbewapende toestellen zijn gestationeerd op de vliegbasis Florennes in het zuiden van België. In eerste instantie worden de drones ingezet in het Belgische-Franse grensgebied, maar op termijn mogelijk ook in de buurt van Nederland.

Volgende week woensdag bezegelen de Belgische ministers van Defensie en Financiën de samenwerking. Dan wordt ook een demonstratie gegeven op de vliegbasis.