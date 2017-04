Leger Syrië ontkent chemische aanval Idlib

In een officiële verklaring heeft het Syrische leger dinsdag ontkend dat het een aanval met chemische wapens heeft uitgevoerd in de noordwestelijke provincie Idlib. Door die aanval kwamen rond de zestig mensen om. Het Syrische leger wordt door diverse landen zoals de VS en Turkije gezien als schuldige van de aanval op de plaats Khan Sheikhoun.

„Wij ontkennen ten stelligste het gebruik van chemische of giftige stoffen in de stad Khan Sheikhoun vandaag”, aldus de verklaring van het legercommando waarin verder wordt gezegd dat het leger die stoffen nooit heeft gebruikt of zal gebruiken.

De aanval in Khan Sheikhoun zou de dodelijkste met chemische wapens kunnen zijn sinds de aanval met het gas sarin in Ghouta in 2013 waardoor honderden burgers omkwamen.