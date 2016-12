Leger Irak start nieuwe fase offensief Mosul

Het Iraakse leger is donderdag aan een nieuwe fase begonnen in zijn offensief tegen de groep Islamitische Staat in de noordelijke stad Mosul. Eenheden proberen dieper in enkele oostelijke wijken binnen te dringen waar de opmars sinds bijna een maand is gestokt.

Aan het offensief nemen 100.000 Iraakse militairen, Koerdische peshmerga’s en sjiitische milities deel. Het is de grootste grondoperatie in Irak sinds de Amerikaanse inval in 2003. De troepen worden vanuit de lucht gesteund door een coalitie onder leiding van de Verenigde Staten. Op de grond zijn ook Amerikaanse adviseurs actief.

Om de bevoorrading en hergroepering van IS-strijders te bemoeilijken werd maandag de laatst overgebleven brug tussen Oost- en West-Mosul gebombardeerd, ook al zou dit volgens de Verenigde Naties de evacuatie van burgers lastiger maken. In Mosul zitten naar schatting 1,5 miljoen mensen vast.

De Iraakse premier Haider al-Aabadi heeft deze week gezegd dat het wel drie maanden kan duren voordat IS uit Mosul is verdreven. Eerder zei hij dat de stad voor de jaarwisseling heroverd zou zijn.