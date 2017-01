Leeuw niet meer welkom in huis in Emiraten

Inwoners van de Verenigde Arabisch Emiraten (VAE) mogen geen luipaarden, leeuwen en cheeta’s meer houden als huisdier. Ook mogen particulieren niet meer fokken met deze wilde dieren. Dat meldt Gulf News. De wet is in het leven geroepen om zowel de wilde dieren als de bevolking te beschermen.

Alleen dierentuinen, circussen en fokkerijen mogen nog dergelijke wilde dieren houden. Wie zich met z’n cheeta of panter op straat begeeft, kan een maximale boete van omgerekend 130.000 euro krijgen. Wie met zijn leeuw of luipaard iemand bedreigt, kan veroordeeld worden tot 182.000 euro boete.

In emiraten als Dubai en Abu Dhabi is het tamelijk gewoon om een leeuw of tijgers als huisdier te hebben. Op de social media duiken volgens Gulf News regelmatig video’s en foto’s op waarop wordt gepronkt met wilde dieren. Ook rijden de inwoners af en toe in een auto rond met een cheeta op de passagiersstoel. Burgers worden opgeroepen situaties te melden waarin wilde dieren als huisdieren worden gehouden.