Leerling botst met dronken rijleraar

Een 17-jarige leerling van een autorijschool is in Duitsland tegen een de muur van een huis gebotst terwijl zijn 57-jarige rijleraar dronken naast hem zat. Volgens Duitse media bleven de twee ongedeerd.

Het incident was dinsdag in de plaats Drensteinfurt in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Volgens de politie verloor de leerling in een bocht de macht over het stuur. De benevelde leraar zag geen kans dit te corrigeren waarna de auto tegen het huis botste.

Een alcoholtest door de politie wees uit dat de leraar onder invloed was waarna deze zijn rijbewijs en zijn lesbevoegdheid moest inleveren.