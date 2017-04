Leerling basisschool VS sterft na schietpartij

Een van de twee kinderen die maandagochtend (lokale tijd) ernstig gewond raakte bij een schietpartij op een basisschool in San Bernardino (Californië) is overleden. De 8-jarige leerling werd na de schietpartij in kritieke toestand overgebracht naar een lokaal ziekenhuis, maar is aan zijn verwondingen overleden, aldus de politiechef.

Bij het incident werd een 53-jarige vrouwelijke leerkracht in een lokaal neergeschoten, daarna sloeg de schutter de hand aan zichzelf, aldus de autoriteiten. Volgens de politie was de dader (53) getrouwd met de lerares. Het echtpaar had problemen in de relationele sfeer. In de klas zaten kinderen die extra aandacht nodig hadden vanwege een stoornis of handicap.