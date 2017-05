Le Pen met eieren bekogeld tijdens campagne

De Franse presidentskandidaat Marine Le Pen is donderdag tijdens een campagnebijeenkomst in Bretagne bekogeld met eieren. Volgens verschillende Franse media waren ongeveer vijftig tegenstanders van de leider van het Front National aanwezig bij de bijeenkomst bij een transportbedrijf.

De demonstranten riepen leuzen als „eruit met de fascisten.” De presidentskandidate werd niet geraakt door de eieren en ze werd tijdig door beveiligingsmedewerkers in veiligheid gebracht.

Le Pen voert veel campagne in het westen en zuidwesten van Frankrijk omdat ze niet bijster populair is in dit deel van het land. Tijdens de eerste ronde van de verkiezingen op 23 april haalde ze in Bretagne maar vijftien procent van de stemmen.