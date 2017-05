Le Pen ‘knipoogt’ naar aanhang Fillon

Marine Le Pen heeft maandag in een verkiezingstoespraak delen van een speech van de verslagen conservatieve presidentskandidaat François Fillon woord voor woord overgenomen. Haar tegenstanders bespotten het plagiaat op sociale media, maar volgens plaatsvervangend partijleider Florian Philippot was het „een knipoog” naar Fillon, bedoeld om „een echt debat op gang te brengen” over de Franse identiteit.

De rechtse Le Pen neemt het komende zondag in de beslissende tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen op tegen centrumkandidaat Emmanuel Macron. Volgens peilingen verslaat Macron haar vermoedelijk met ongeveer 60 procent van de stemmen tegen 40 procent, maar Le Pen doet er alles aan om het verschil kleiner te maken.

In haar toepraak in Villepinte ten noorden van Parijs had Le Pen het over de lange en fiere geschiedenis van Frankrijk. Net als Fillon twee weken eerder sprak zij over de „drie maritieme grenzen” van Frankrijk, de „Rijn-grens” met Duitsland en de grens met „Italië, onze zuster”. Ook nam ze passages over die gingen over „wachtlijsten voor de Alliance Française in Shanghai, Tokio of Mexico en voor het Franse voortgezet onderwijs in Rabat of Rome”.

Met de woorden van Fillon wilde Le Pen „tonen dat ze niet sektarisch is”, zei Philippot.

David Rachline, de campagneleider van Le Pen, zei dat haar toespraak een soort eerbetoon was aan Fillon. De verwijzing „werd op prijs gesteld, onder andere door alle aanhangers van de heer Fillon”, beweerde hij op de televisie.