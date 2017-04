Lavrov en Tillerson pogen weer samen te werken

De Amerikaanse en de Russische ministers Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson en Sergej Lavrov, hebben woensdag beklemtoond dat ze blijven proberen samen te werken voor vrede in Syrië. President Poetin heeft woensdag gezegd dat zijn land bereid is de recente gesneuvelde akkoorden over luchtaanvallen boven Syrië weer op te pakken.

Tillerson bleef erbij dat de Syrische regering verantwoordelijk is voor de gifgasaanval van 4 april in het noordwesten van Syrië. Poetin en Lavrov bestrijden dat. Volgens Lavrov zijn er aanwijzingen dat de Amerikanen wel een onafhankelijk onderzoek willen steunen. Hij zei dat er wel enige vooruitgang is geboekt.

De Amerikaanse bewindsman zei tijdens zijn eerste bezoek als minister aan de Russische hoofdstad dat de huidige relatie tussen beide landen op een dieptepunt ligt en dat vertrouwen ontbreekt. Daar moeten werkgroepen wat aan gaan doen door zich op onderdelen van de betrekkingen te richten, aldus Tillerson.