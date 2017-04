Lange celstraf dreigt voor Turkse journalisten

Het Turks Openbaar Ministerie wil gevangenisstraffen tot 43 jaar eisen tegen journalisten die worden verdacht van steun aan een terroristische organisatie en van „,asymmetrische oorlogvoering” tegen president Erdogan. In de tenlastelegging die persbureau Reuters woensdag inzag, staat dat de oppositiekrant Cumhuriyet in feite was „overgenomen” door het netwerk van Fethullah Gülen.

Deze in de VS wonende geestelijke zou de kwade genius zijn achter de mislukte staatsgreep vorig jaar. Als reactie daarop voerde de regering-Erdogan een grootschalige zuivering door bij politie, leger, rechterlijke macht, onderwijs en media. Cumhuriyet, van oudsher de spreekbuis van het seculiere establishment, wordt beschuldigd van „separatistische manipulatie” in zijn artikelen.

In de dagvaarding worden negentien medewerkers van de krant genoemd. Twaalf van hen zitten al vast, onder wie de bekende columnist Kadri Gürsel en Ahmet Sik, die ooit een kritisch boek schreef over de Gülen-beweging. Drie van de verdachten gaan mogelijk voor 43 jaar de cel in wegens „hulp aan een gewapende terroristische groep zonder daar lid van te zijn”.

Cumhuriyet reageerde op de voorpagina met: „Laat hen onmiddellijk vrij”. Het centrum-linkse dagblad noemde de aantijgingen „fantasie en laster”.

De officier van justitie wil de voormalige hoofdredacteur Can Dündar voor vijftien jaar achter de tralies zien. Dündar was in 2015 al enige tijd gedetineerd wegens het publiceren van staatsgeheimen over de Turkse steun aan Syrische rebellen, maar werd later vrijgelaten. Hij woont tegenwoordig in Duitsland.