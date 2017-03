Lagerhuis wijst meer zeggenschap brexit af

Het Britse Lagerhuis heeft maandag het voorstel afgewezen om het parlement meer zeggenschap te geven over de definitieve tekst van het brexitplan. Dat gebeurde met 331 tegen 286 stemmen. Het House of Lords bepaalde eerder deze maand dat premier Theresa May haar brexit-voorstel moest aanpassen om de uittreding uit de Europese Unie in gang te mogen zetten.

Het wijzigingsvoorstel van de Lords zou de de bescherming van de rechten van EU-ingezetenen in Groot-Brittannië garanderen. Het parlement zou vervolgens een soort vetorecht moeten krijgen over de uiteindelijke voorwaarden om uit de EU te stappen. Het Lagerhuis heeft maandagavond voor de eer bedankt en steunde daarmee de vertrekovereenkomst die May voor ogen heeft.

Het laatste woord is nu aan de Lords. De verwachting is dat ze hun verzet staken.