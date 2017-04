Labour verlengt schorsing oud-burgemeester

De Britse Labour-partij heeft de schorsing van oud-burgemeester van Londen Ken Livingstone met een jaar verlengd. Livingstone zei dinsdag dat Labour hem van de maatregel op de hoogte heeft gesteld, aldus de BBC.

Livingstone moest voor een disciplinaire commissie van Labour verschijnen. „Ik ben geschorst voor het spreken van de waarheid”, zei de oud-burgemeester na de zitting.

Labour had Livingstone in april vorig jaar al voor een jaar geschorst, omdat hij claimde dat Hitler het zionisme steunde. Livingstone zei toen tegen de BBC dat Adolf Hitler in 1932 pleitte voor een verhuizing van Joden naar het gebied dat later Israël zou worden. „Hij steunde het zionisme voordat hij doordraaide en uiteindelijk zes miljoen joden vermoordde”, voegde de ex-burgervader eraan toe. Hij zei later nog dat de nazileider „een monster van A tot Z” was, maar het kwaad was toen al geschied.