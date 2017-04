Laatste arrestant na aanslag Londen weer vrij

Alle twaalf mensen die zijn aangehouden in verband met de aanslag in Londen zijn weer vrij. De politie liet zaterdag weten dat ook de laatste persoon die nog vastzat op vrije voeten is gekomen.

De elf anderen die waren opgepakt, werden al eerder vrijgelaten. Tegen geen enkele vrijgelaten arrestant is een aanklacht ingediend.

De laatste persoon die is vrijgelaten is een dertigjarige man uit Birmingham. De politie verdacht hem van het voorbereiden van terreurdaden.

De in Groot-Brittanniƫ geboren Khalid Masood (52) reed anderhalve week geleden met een gehuurde auto voetgangers aan op de Westminster Bridge. Vervolgens stak hij een politieman neer met messen, waarna hij door andere agenten werd doodgeschoten. Naast de agent kwamen ook drie voetgangers om het leven. De Britse autoriteiten vermoeden dat Masood op eigen houtje handelde.