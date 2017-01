‘Kuifje in het land van de Sovjets’ in kleur

Het eerste album van stripheld Kuifje, uit 1930, verschijnt woensdag in een ingekleurde versie. De uitgave van ‘Kuifje in het land van de Sovjets’ wordt in België bijna 34 jaar na de dood van geestelijke vader Hergé met enorm veel pr-tamtam gepresenteerd. Het is het laatste Kuifje-boek dat nog alleen in zwart-wit verkrijgbaar was en werd pas in 1975 in het Nederlands vertaald.

Een met gekleurde tekeningen van Kuifje versierde trein bracht nationale en internationale pers maandag naar Train World, het Belgische spoorwegmuseum in Brussel waar tot 16 april een tentoonstelling loopt over Hergé en de treinen in de Kuifje-albums. Het is dinsdag 88 jaar geleden dat de avontuurlijke reporter met de naam Tintin voor het eerst in de Franstalige krant Le Vingtième Siècle verscheen.

Van de Nederlandstalige versie van het gekleurde album worden 20.000 exemplaren verspreid en 5.000 van een luxe-uitgave.