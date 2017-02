Ku’Damm-racers krijgen levenslang

De twee wegpiraten die vorig jaar op de Kurfürstendamm in Berlijn een straatrace hielden en een dodelijk ongeluk veroorzaakten, zijn maandag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De rechter achtte de daders, 28 en 25 jaar oud, schuldig aan moord. Ze raasden met snelheden tot 170 kilometer over de drukke boulevard. Een van de twee ramde op een kruispunt de wagen van een onschuldige verkeersdeelnemer, die om het leven kwam.

„Levenslange detentie wegens moord in combinatie met het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel”, vonniste de rechter, conform de eis van de officier van justitie. De chauffeur van de tweede auto kreeg dezelfde straf wegens medeplichtigheid.Toen hij zijn oordeel had voorgelezen ging volgens de Duitse media een kreet van instemming door de volle rechtszaal. Ook was gesnik te horen van verwanten van de aangeklaagden.

„Natuurlijk had u niet de bedoeling iemand van het leven te beroven. Maar u handelde volgens een vooropgezet plan”, motiveerde de rechter zijn uitspraak. De verdediging kondigde aan in beroep te gaan. Het is in Duitsland niet eerder voorgekomen dat iemand in een vergelijkbare zaak zo zwaar is gestraft.