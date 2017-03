Krokodilhaai op Brits strand

Voor het eerst in de geschiedenis is een krokodilhaai aangespoeld op de Britse kust. De dode pseudocarcharias kamoharai werd ontdekt op een strand bij Hope Cove nabij Plymouth in het uiterste zuidwesten van Engeland.

Het dier is een eind van huis geraakt want krokodilhaaien zwemmen normaal gesproken in diepe, en veel warmere wateren bij Brazilië en Australië. Eerder zijn wel dergelijke haaien aangespoeld in Zuid-Afrika.

Deskundigen denken dat het dier door de kou in de Britse wateren is gestorven, zo meldde The Independent.