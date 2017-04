Kritiek op fout Engels bankbiljet

Op het nieuwe biljet van vijf pond in Engeland staat een bewust gemaakte grammaticale fout. Dat meldt de Engelse krant The Telegraph. Het biljet, dat de beeltenis draagt van Winston Churchill, is al sinds eind 2016 in roulatie, maar nu pas is er tumult ontstaan over de fout. Op het bankbiljet staat ook een beroemde quote van Churchill. Deze luidt: “I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.”

Op de eerste vrijgegeven afbeeldingen van het biljet was de quote afgedrukt met aanhalingstekens en een punt. Op de versie die uiteindelijk in roulatie kwam, zijn deze echter verdwenen.

Volgens taalwetenschappers hebben de ontwerpers van het biljet te veel gekeken naar het design. „De Bank of England probeert de grammatica naar beneden te halen”, zegt Tara Stubbs van Universiteit van Oxford.

Anderen wetenschappers vinden het debat onzin. „Het is volkomen duidelijk dat de quote van Churchill is en Churchill zelf zou zich er al helemaal niet druk om maken. Hij zou zich hoogstens verbazen over het feit dat hij slechts op een vijfje staat.”