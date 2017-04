Kremlin: Overleg met Tillerson constructief

De gesprekken die de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson in Moskou heeft gevoerd zijn volgens het Kremlin ‘constructief’ geweest. President Vladimir Poetin heeft hem uitgelegd hoe de crisis in de betrekkingen met Washington is ontstaan, zei Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov donderdag.

„Wij hopen dat dit aan de president van de VS wordt overgebracht”, zei Peskov. Hij voegde eraan toe dat is afgesproken de communicatielijnen tussen Moskou en Washington open te houden.

Tillerson sprak woensdag eerst met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov en daarna met Poetin. Aansluitend sprak Lavrov nog eens informeel met Tillerson over mogelijkheden om weer nader tot elkaar te komen. Het treffen was belangrijk om de Amerikanen te helpen de houding van Rusland te begrijpen, zei Lavrov.

Tillerson was het eerste lid van de regering-Trump die Moskou bezocht. Hij zei dat de huidige relatie tussen de VS en Rusland op een dieptepunt verkeert en dat vertrouwen ontbreekt.