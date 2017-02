Kremlin ontkent bemoeienis Franse verkiezing

Rusland ontkent elke bemoeienis met de Franse presidentsverkiezingen. Het Kremlin beweert niets te maken te hebben met het verspreiden van vals nieuws of ‘internetaanvallen’. Maar het kamp van presidentskandidaat Macron hield dinsdag zijn beschuldiging hierover staande.

Macron beweert dat de Russen zijn campagne pogen te dwarsbomen. Bovendien verdenkt hij een groep hackers in Oekraïne van inmenging. De reactie in Moskou was eenduidig: die beschuldiging is absurd. „We hadden noch hebben de bedoeling ons te mengen in de interne aangelegenheden van andere landen, ook niet in hun verkiezingsprocessen”, zo reageerde Kremlinwoordvoerder Peskov. Hij schaarde de beschuldigingen onder de noemer „anti-Poetinhysterie”.

Het Macronkamp zegt dat Moskou liever de rechtse Marine Le Pen of de centrum-rechtse kandidaat François Fillon in het Elysée ziet zitten. Die twee presidentskandidaten hebben blijkbaar geen enkele last van vals nieuws of hackers, aldus Emmanuel Macron.