Koreaans vliegtuig ‘verliest’ raketten

De copiloot van een patrouillevliegtuig heeft de Zuid-Koreaanse marine in verlegenheid gebracht. Doordat de militair per ongeluk op een noodknop drukte, kwamen volgens de Korea Times onbedoeld meerdere projectielen terecht in zee.

Het bemanningslid had eigenlijk een speciale boei willen inzetten, maar raakte de verkeerde knop aan. Daarmee jaagt hij de Zuid-Koreaanse strijdkrachten flink op kosten: de verloren raketten, torpedo’s en dieptebommen hebben een gezamenlijke waarde van ruim 3 miljoen euro.

Omdat de explosieven niet op scherp stonden, ontploften ze niet. De marine hoopt dat de projectielen nog geborgen kunnen worden en heeft meerdere schepen op pad gestuurd om de wapens uit het water te vissen. Een marinefunctionaris bood excuses aan voor de blunder: „De marine zal zorgen dat dit ongeluk niet wordt herhaald.”