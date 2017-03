Kopstuk Italiaanse maffia in Mexico opgepakt

De Mexicaanse politie heeft een kopstuk van de Italiaanse maffia gearresteerd. Dat heeft de procureur-generaal vrijdag bekendgemaakt. De 64-jarige Giulio Perrone stond in zijn vaderland onder meer wegens drugssmokkel op de lijst van meest gezochte criminelen. De Napolitaan was al meer dan tien jaar voortvluchtig. In Italië wacht hem na uitlevering een gevangenisstraf van bijna 21 jaar waartoe hij al was veroordeeld.

Perrone werd opgepakt in Ciudad Madero, een voorstad van Tampico in de deelstaat Tamaupilas, dicht bij de Amerikaanse grens. De streek staat bekend als een van de gewelddadigste in Mexico. De drugskartels werken geregeld samen met Italiaanse maffiosi.