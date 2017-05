Britse media speculeren donderdag over het overlijden van prins Philip, de 95-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth. Aanleiding voor de speculaties is dat de koninklijke staf bijeen is geroepen voor een spoedbijeenkomst in de loop van de dag.

De reden daarvoor is vooralsnog onduidelijk. Kranten als de Daily Star en The Sun opperen dat het overlijden van Philip de aanleiding is. Andere media meldden echter dat Buckingham Palace zegt dat Philip en Elizabeth in goede gezondheid verkeren.