Koning Filip gaf 769 Belgen elk 200 euro

De Belgische koning Filip heeft in 2016 aan 769 Belgen elk eenmalig 200 euro cadeau gedaan. Dat meldt het koninklijk paleis dinsdag.

Elk jaar ontvangt de vorst brieven van onderdanen die om een financiële gunst vragen. Vorig jaar klommen 50.000 mensen in de pen, van wie 11.000 vanwege een ‘sociale vraag’. Veruit de meeste gevallen worden doorverwezen naar de sociale diensten, maar een klein aantal krijgt koninklijke steun. In totaal ging het in 2016 om 154.000 euro.

In 2015 ging de koning in op bijna 520 ‘bedelbrieven’ voor een bedrag van circa 104.000 euro. Ook toen ontving hij circa 50.000 brieven, die volgens het paleis ook worden geschreven door mensen die gewoon een verhaal kwijt willen of een jubileum melden.