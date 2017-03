Kolossaal beeld ontdekt in sloppenwijk Caïro

Archeologen in Egypte hebben een kolossaal standbeeld ontdekt in een sloppenwijk van Caïro. Het stelt mogelijk Ramses II voor, een van de bekendste farao’s.

De kop van het beeld werd met een bulldozer uit de modder gehaald. Het door een Duits-Egyptisch team ontdekte beeld is ongeveer 8 meter hoog. De Egyptische archeoloog Khaled Nabil Osman spreekt van een ‘indrukwekkende’ vondst en zegt dat in het gebied waarschijnlijk nog meer schatten in de bodem verborgen liggen.

„Het was de belangrijkste culturele plek in het oude Egypte, zelfs de Bijbel maakt er gewag van”, zei hij. „Het trieste nieuws is dat het hele gebied moet worden opgeruimd, de riolering en de markt moeten worden verplaatst.”

Ramses II heerste meer dan 3000 jaar geleden over Egypte. Beelden van hem zijn in het hele land gevonden. Een groot beeld staat in Luxor en het beroemdste is te vinden in Abu Simbel.