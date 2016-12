Koerdische strijders rukken op naar stuwdam Raqqa

Syrische Koerden rukken naar eigen zeggen op naar een stuwdam in de rivier de Eufraat ten westen van Raqqa, het belangrijkste bolwerk van Islamitische Staat in Syrië. De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), een gemengde maar overwegend Koerdische strijdgroep, meldden dinsdag dat hun troepen nog maar vijf kilometer van de dam zijn verwijderd.

Waarnemers van het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten bevestigden de opmars van de SDF. De SDF is in november een offensief begonnen richting Raqqa, dat 40 kilometer van de stuwdam verwijderd ligt. De 4,4 kilometer lange dam heet de Tabqa-dam en is in de jaren 1968-1973 met hulp van de Sovjet-Unie gebouwd. Het stuwmeer achter de dam is het grootste waterreservoir van het land.