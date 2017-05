Klokkenluider Manning wacht vrijheid

Voor de Amerikaanse ex-militair en klokkenluider Chelsea Manning zit haar gevangenisstraf er woensdag dan eindelijk op. Manning dankt haar vrijheid aan voormalig president van de Verenigde Staten Barack Obama, die haar straf aan het einde van zijn termijn inkortte.

Manning ging nog als man door het leven toen hij in 2010 honderdduizenden boodschappen en berichten van Amerikaanse militaire en diplomatieke instellingen lekte via Wikileaks. Kort daarna werd de militair in Irak gearresteerd en drie jaar later door de krijgsraad tot 35 jaar cel veroordeeld, onder meer voor spionage en diefstal.

Obama noemde de straf van Manning, die tijdens de detentie een geslachtsoperatie onderging, disproportioneel in vergelijking met de straffen die anderen kregen voor het lekken van geheimen. Bovendien nam de Amerikaanse direct de volle verantwoordelijkheid op zich. De 29-jarige Manning is een van de 275 veroordeelde mensen die van Obama gratie kregen of van wie de celstraf werd verlicht.

Nu Manning woensdag vrijkomt wil ze haar transitie compleet maken. „Ze kreeg al hormonen in de gevangenis, maar mocht haar haar niet laten groeien”, aldus Mannings advocaat.