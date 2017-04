Kloeke kunstenaar broedt eieren uit

De Franse kunstenaar Abraham Poincheval is er na drie weken in geslaagd om kippeneieren uit te broeden in een museum in Parijs. Eerder baarde hij al opzien door vorig jaar een week in een sarcofaag door te brengen en in 2014 twee weken in een opgezette beer.

Poincheval begon eind maart in zijn nieuwste project met het nabootsen van een moederkip. Hij wilde tien eieren met zijn eigen lichaamswarmte uitbroeden in een glazen ‘vivarium’ in het museum voor hedendaagse kunsten Palais de Tokyo.

Op dat moment schatte hij dat het 21 tot 26 dagen zou duren voordat de eieren zouden uitkomen. Het eerste kuiken kwam afgelopen dinsdag al uit het ei gekropen. Een woordvoerder van het museum zei donderdag dat er inmiddels negen eieren zijn uitgekomen en dat de kuikens op weg zijn naar een boerderij.

Voor het project zat Poincheval op een stoel verpakt in een isolerende deken met daaronder een doos met de eieren. Hij verliet zijn stoel slechts maximaal dertig minuten per dag om wat te eten.