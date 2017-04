Klachten over onregelmatigheden referendum

Het Turkse referendum over uitbreiding van de presidentiële macht is zondag niet zonder problemen verlopen. De Republikeinse Volkspartij (CHP), aanvoerder van de oppositie, klaagde dat de hoge kiesraad (YSK) op het laatste moment heeft besloten ook niet afgestempelde stembiljetten als geldig te accepteren. De vooraanstaande CHP-politicus Bülent Tezcan zei dat de kiesraad heeft gefaald door toe te staan dat fraude de volksraadpleging is binnengeslopen.

Op de YSK-website verscheen enkele uren voor sluiting van de stembussen een verklaring dat ook stembiljetten die niet waren afgestempeld door de officiële bureaumedewerkers zouden worden meegeteld, tenzij er bewijs was van fraudeleus handelen.

De mensenrechtenorganisatie IHD constateerde eveneens onregelmatigheden. In vijf provincies zouden waarnemers de toegang tot de stemlokalen zijn geweigerd. Bovendien zouden in de provincies Agri, Erzurum en Adiyaman kiezers zijn gedwongen hun stem in alle openheid uit te brengen. De IHD meldde ook dat in Erzurum en Van, in het oosten van Turkije, militairen en gewapende beveiligers waarnemers van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP hebben bedreigd en van hun werk hebben afgehouden.

Kritiek was er ook op de gang van zaken in de zuid-oostelijke provincie Sanliurfa waar in elk stembureau twee gewapende politiemensen zaten. In de hele regio waar veel Koerden wonen, waren de veiligheidsmaatregelen aangescherpt. Bewakers hielden zich echter lang niet altijd aan de wettelijke regel dat ze ten minste 15 meter afstand moeten houden van de stembus.