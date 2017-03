Kindermoordenaar schept via ‘darknet’ op

Een negentienjarige man wordt er in Duitsland van verdacht maandagavond een tien jaar jonger kind te hebben vermoord en de moord via een anoniem internetnetwerk trots te hebben geopenbaard. Dit heeft een politiewoordvoerder dinsdag in Bochum bekendgemaakt.

De politie in Noord-Rijnland-Westfalen is door een gebruiker van het onder criminelen geliefde ‘darknet’ gealarmeerd, nadat die niet nader omschreven opnames had gezien. De kindermoord is maandagavond in de kelder van een rijtjeshuis gepleegd in de gemeente Herne, ten noordwesten van Dortmund. Daar trof de politie vermoedelijk twee uur nadat de moord was gepleegd, het lijk van het kind aan. De vermoedelijke dader is voortvluchtig en de politie heeft zijn foto verspreid.