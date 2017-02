PÖLTEN (ANP) - Minstens vijf jonge kinderen zijn in een Oostenrijks vluchtelingenkamp in St. Pölten vermoedelijk seksueel misbruikt door een zeventienjarige jongen uit Jemen. Dat meldt de Oostenrijkse omroep ORF vrijdag. Het gaat om Afghaanse kinderen in de leeftijd van zes tot tien jaar. De verdachte is al op 9 februari gearresteerd.

Het misbruik zou begonnen zijn begin dit jaar. De verdachte ontkent de beschuldigingen. De politie onderzoekt of er nog meer slachtoffers zijn.