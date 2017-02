Kinderen geëlektrocuteerd in bad

Twee jonge jongens (6 en 7) in Zwitserland zijn geëlektrocuteerd terwijl ze in bad zaten. Er was een föhn in het bad terecht gekomen waar de twee inzaten. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Dat meldt de Zwitserse krant Blick op gezag van de Zwitserse politie. De föhn veroorzaakte kortsluiting waardoor de twee jochies ernstig gewond raakten.

De ouders konden de jongens nog uit het bad halen. De gealarmeerde hulpdiensten brachten de jongetjes naar het ziekenhuis. Daar overleden de twee aan hun verwondingen.