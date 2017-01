De Boliviaanse stad La Paz kent een bijzonder transportsysteem: een kabelbaan. Dagelijks reizen zo’n 60.000 mensen via de “Teleférico” van de ene plek naar de andere.

De kabelbaan –operationeel sinds 2014– is ongeveer 10 kilometer lang en telt momenteel drie lijnen en 10 stations. Daar komen er in de toekomst nog zeven bij, waarna het totale systeem zo’n dertig kilometer in lengte zal zijn.

De New York Times stapte in, en maakte een 360-gradenvideo.