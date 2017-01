Kijken: Amerikaanse tanks in actie tijdens oefening Polen

Amerikaanse tanks zijn woensdag voor het eerst in actie gekomen tijdens schietoefeningen in het Poolse Swietoszow. De oefening is onderdeel van operatie Atlantic Resolve, de min of meer permanente troepenopbouw van de VS in Europa, ter ondersteuning van de NAVO.

Atlantic Resolve begon in 2014 met frequente oefeningen in Oost-Europa, maar kreeg begin januari een nieuwe impuls met een grootschalige uitbreiding van troepen en materieel vanuit de Verenigde Staten.

Daarbij werden meer dan 3000 militairen en 2500 tanks, vrachtwagens en andere voertuigen verscheept naar Europa, de grootste troepenverplaatsing sinds het einde van de Sovjet-Unie.

De troepenopbouw in Oost-Europa is een reactie op de Russische interventie in Oekraïne. De Russische regering spreekt van „militaire druk” die de belangen van Rusland zou bedreigen en de Europese veiligheid zou destabiliseren.