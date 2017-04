Keulen zet zich schrap voor AfD-congres

De politie in het Duitse Keulen maakt zich op voor een heftig weekeinde. Zaterdag is daar de landelijke partijdag van de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD) en de politie denkt dat enkele duizenden links-extremisten naar de stad komen om de bijeenkomst te verstoren.

Via diverse kanalen zijn gelijkgestemden door de links-extremistische scene opgeroepen om naar Keulen te komen. Maar ook andere organisaties die tegen de AfD zijn gaan de straat op, zoals de plaatselijke carnavalsvereniging. De politie houdt rekening met in totaal 50.000 demonstranten, aldus Duitse media. Daaronder zullen „enkele honderden” deelnemers zijn die bereid zijn geweld te gebruiken, aldus de politie,.

Het korps stuurt daarom meer dan 4000 mensen de straat op om dat in goede banen te leiden. Die politiemensen komen uit heel de deelstaat Noordrijn-Westfalen maar ook uit andere bondslanden. De politie, die spreekt van een moeilijk karwei, kondigde donderdag aan hard op te zullen treden tegen ordeverstoringen.

Het congres van de AfD is in een hotel in het centrum van Keulen.