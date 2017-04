Keulen onrustig voor begin protest tegen AfD

De eerste groepen deelnemers aan een betoging tegen de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD) zijn zaterdag al vroeg in Keulen gearriveerd. De politie liet weten dat het onrustig is en dat er al enkele incidenten zijn geweest.

In het stadsdeel Deutz probeerde een groep van honderd betogers een politiecordon te doorbreken. Agenten dreven de actievoerders terug. In een ander deel van de stad zijn de banden van een auto stukgesneden.

AfD houdt zaterdag een landelijke partijdag in Keulen. Via diverse kanalen heeft de links-extremistische scene opgeroepen naar de stad te komen. Maar er zijn ook andere organisaties die tegen de AfD willen betogen, zoals de plaatselijke carnavalsvereniging. De politie houdt rekening met in totaal 50.000 demonstranten.

De politie stuurt ruim 4000 mensen de straat op om de betogingen in goede banen te leiden.