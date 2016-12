Kersttragedie in VS

Een brand heeft op kerstavond in de VS drie mensen het leven gekost. Een van de doden is een vijf maanden oud jongetje dat de nacht doorbracht bij zijn oma. Die 50-jarige vrouw en een 29-jarige oom kwamen ook om, aldus Amerikaanse media.

Het vuur woedde in een woning in de plaats Stowe Township bij Pittsburgh in de staat Pennsylvania. De lichamen van de twee volwassenen werden op de begane grond bij de trap gevonden, het jongetje lag op de eerste verdieping. De oorzaak van de brand is niet bekend.