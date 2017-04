Kans op overlevenden in afvalberg klein

De hoop dat er nog overlevenden worden gevonden in de verschoven afvalberg in Colombo is zondag grotendeels vervlogen. Meer dan duizend reddingswerkers zijn de hele dag in de weer geweest met het zoeken naar slachtoffers en opruimen. Ze zetten het werk maandag voort. Volgens de politie zijn er tot dusver 26 lichamen geborgen. Mogelijk liggen nog honderd mensen begraven onder de modder en vuilnis.

De 90 meter hoge vuilnisberg aan de rand van het commerciƫle centrum van de hoofdstad van Sri Lanka stortte vrijdag in als gevolg van brand en regen. Tal van huizen werden bedolven.