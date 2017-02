Kandidaat Hooggerechtshof uit kritiek op Trump

Hooggerechtshof-kandidaat Neil Gorsuch heeft felle kritiek op de uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump over de rechterlijke macht. Hij heeft tegen een senator in de VS gezegd dat hij de tweets van Trump „ontmoedigend” en „demoraliserend” vindt. Opmerkelijk is dat Gorsuch juist door diezelfde Trump is voorgedragen als hoogste rechter voor het Hooggerechtshof.

In de tweet waar Gorsuch over spreekt, verwijst Trump naar de „zogenaamde rechter” die het inreisverbod in de VS tijdelijk heeft stilgelegd. Gorsuchs woordvoerder erkent de uitspraken, aldus CNN. De uitlatingen kunnen nog een probleem opleveren voor hem. De voordracht van Gorsuch moet namelijk nog worden goedgekeurd door de Senaat.