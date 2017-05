Kabul: leider IS in Afghanistan gedood

De leider van de Afghaanse tak van de groep Islamitische Staat, Abdul Hasib, is tijdens een actie van Afghaanse speciale eenheden in de oostelijke provincie Nangarhar gedood. Dat heeft de Afghaanse president Ashraf Ghani zondag bekendgemaakt.

Hasib kwam vorig jaar aan de leiding van IS in Afghanistan nadat zijn voorganger Hafiz Saeed Khan om het leven was gekomen door een Amerikaanse drone-aanval. Hij zou bevel hebben gegeven tot een reeks spraakmakende aanslagen, waaronder een aanval in maart op het belangrijkste legerhospitaal in Kabul door een groep extremisten die waren verkleed als dokters.