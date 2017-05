Justitie VS wil criminelen harder aanpakken

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft opgeroepen tot zwaardere aanklachten en langere gevangenisstraffen voor criminelen. Minister Jeff Sessions (Justitie) instrueerde federale aanklagers in een brief bij strafzaken in te zetten op het zwaarste strafbare feit dat bewezen kan worden.

Sessions lijkt daarmee de klok te willen terugdraaien. Hij stelt in de twee pagina’s tellende brief dat „inconsistent” beleid van zijn voorgangers wordt ingetrokken. Door in te zetten op zwaardere aanklachten, kunnen mensen vanwege de minimumstraffen voor bepaalde delicten lange tijd achter de tralies verdwijnen.

Oud-president Barack Obama probeerde dat beleid eerder juist af te zwakken. Zijn toenmalige minister Eric Holder (Justitie) adviseerde aanklagers niet altijd in te zetten op de zwaarste aanklachten, bijvoorbeeld als sprake was van drugsdelicten waarbij geen geweld was gebruikt. Overvolle gevangenissen kosten de Amerikaanse overheid veel geld.