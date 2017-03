Justitie in beroep om opschorting inreisverbod

Het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat in beroep tegen het besluit van een federale rechter in Hawaï om het inreisverbod van president Trump voor onbepaalde tijd op te schorten.

De federale rechter verlengde woensdag de blokkade op de nationale invoering van het inreisverbod. Hij is van mening dat het decreet van president Trump vooral bedoeld lijkt te zijn om moslims te weren uit de Verenigde Staten.

Het is de tweede poging van Trump om een inreisverbod in te voeren. De eerste keer blokkeerde de rechter het verbod, omdat het ongrondwettelijk was.

De Hawaiiaanse zaak komt nu terecht bij het hof van beroep in San Francisco.

Het nieuwe verbod betreft de inwoners van de islamitische landen Jemen, Soedan, Somalië, Syrië, Libië en Iran. Het oorspronkelijke inreisverbod gold ook voor inwoners van Irak en ontzegde Syrische vluchtelingen voor onbepaalde tijd de toegang tot de VS.