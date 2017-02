Juncker wil geen kop van Jut meer zijn

Jean-Claude Juncker heeft er genoeg van knopen te moeten doorhakken als de EU-landen er bij omstreden onderwerpen zoals voedselveiligheid onderling niet uitkomen. De voorzitter van de Europese Commissie wil dat de lidstaten hun verantwoordelijkheid nemen en zich niet verschuilen achter ‘Brussel’.

Zaken als het vaststellen van de jaarlijkse visquota of goedkeuring voor de teelt van genetisch gemodificeerde gewassen in de EU worden door nationale deskundigen in besloten comités in Brussel bepaald. Maar zij laten het liever afweten als er politiek gevoelige onderwerpen op de agenda staan. Ze stemmen of komen niet. Als er dan geen meerderheid van stemmen kan worden gevormd, moet de Europese Commissie het definitieve besluit nemen.

Van die procedure en de geheime stemmingen wil Juncker af. Hij presenteerde dinsdag in Straatsburg een plan om de besluitvorming transparanter te maken en stemonthoudingen moeilijker. Juncker wil ook de nationale ministers eerder in de besluitvorming betrekken als hun vertegenwoordigers er op lager niveau niet uitkomen.