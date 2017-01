Een achtjarige jongen is donderdagochtend overleden nadat hij van de veertiende verdieping van een flat in Brussel was gevallen. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk.

Het incident gebeurde rond 09.00 uur in de Brusselse gemeente Schaarbeek, in de Gaucheretstraat. Het Openbaar Ministerie in de Belgische hoofdstad heeft een onderzoek ingesteld.