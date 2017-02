Jonge migranten weer terug naar Calais

Tussen de 300 en 400 migranten, overwegend kinderen die zonder ouders rondzwerven, zijn teruggekeerd naar de Franse havenstad Calais in de hoop de oversteek naar Groot-Brittannië te maken. Dat zeggen diverse hulporganisaties. Eind oktober ontruimden de Franse autoriteiten de ‘jungle’ in Calais nog. Toen werden 6000 migranten overgebracht naar opvangkampen elders.

De migranten komen uit het Midden-Oosten, Azië en Afrika en trekken al jaren naar Calais met de verwachting de oversteek te kunnen maken via de Kanaaltunnel. „We denken dat er op dit moment ongeveer 300 tot 400 migranten in de regio zijn. De meesten zijn tieners of kinderen”, aldus Lucie Favry van hulporganisatie Utopia 56. Het precieze aantal is niet bekend, omdat veel migranten zich schuilhouden voor de politie.

Salam, een andere organisatie, deelt dagelijks meer dan honderd maaltijden uit aan migranten. „We hebben ze niet geteld, maar we zien elke keer nieuwe gezichten, dus we hebben het zeker over honderden mensen en ik denk dat er steeds meer migranten bijkomen.”

De regionale autoriteiten willen de cijfers niet bevestigen.