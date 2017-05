Johnson: EU moet Brexit betalen

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson heeft zaterdag gezegd dat niet zijn land maar de Europese Unie (EU) de kosten van het vertrek van Groot-Brittannië uit de Unie moet betalen.

„Het Britse aandeel in de bezittingen van de EU is zo waardevol dat Brussel ons daarvoor moet betalen als wij vertrekken”, zei Johnson in een interview met de krant The Daily Telegraph. Wat die bezittingen precies zijn maakte Johnson niet duidelijk.

EU-medewerkers hebben de kosten van de brexit voor de Britten eerder al geraamd op zeker 100 miljard euro. Volgens Johnson wil de EU de Britten „met opzet laten bloeden” voor het voorgenomen vertrek.

Johnson: „De EU speelt een smerig en meedogenloos spel. We kunnen ook weglopen uit de onderhandelingen. Geen akkoord is beter dan een slecht akkoord.”