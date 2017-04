JNF Nederland betaalt meer in Negevwoestijn

Leden van het Joods Nationaal Fonds (JNF) in Nederland hebben donderdag de opening bijgewoond van het Dimonameer in het Ben Gurionpark in de Negevwoestijn.

Het meer zal worden genoemd naar de vorig jaar overleden staatsman Shimon Peres.

Leden van het JNF Nederland hebben de afgelopen jaren fondsen bijeengebracht om het meer in de woestijn mogelijk te maken.

„Ik denk dat dit project, op de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander, die altijd betrokken was bij waterprojecten, het mooiste is om vandaag te doen”, zei professor Moshe Kon, voorzitter van JNF Nederland. „Het geld voor dit project kwam van Joodse en niet-Joodse donors, waaronder een groot bedrag van christenen in het midden van Nederland.”

Volgens Kon waren weinig mensen zo verbonden met de geschiedenis van Israël als Shimon Peres. „Hij was er vanaf het prille begin bij en zag de eerste ontwikkelingen in dit land. Ik denk dat het zeer terecht is om dit prachtige meer naar hem te noemen. De bewoners van dit gebied zullen geregeld de naam van deze man voorbij zien komen.”

Het gegraven meer heeft een oppervlakte van ongeveer 10 hectare. JNF Israël heeft het gevuld met gezuiverd rioolwater. Rond het meer zijn parken en een amfitheater aangelegd. In de toekomst zal er nog een promenade komen met winkels en restaurants.

De algemeen directeur van JNF Israël, Amnon Ben Ami, zei dat het JNF sinds zijn oprichting zorg heeft gedragen voor de bewoners in de randgebieden van Israël. Het meer is aangelegd in samenwerking met de gemeente Dimona.

De burgemeester van Dimona, Benny Biton, noemde het nieuwe meer van belang voor de bewoners en de ontwikkeling van toerisme in zijn gebied.