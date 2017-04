Jezidi’s bevrijd uit handen IS

Een groep jezidi’s is in het noorden van Irak bevrijd uit handen van terreurbeweging Islamitische Staat. Het gaat om 36 mensen die al drie jaar werden vastgehouden door IS, onder wie kinderen en vrouwen, zo liet de VN-organisatie voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden (OCHA) zondag weten. Er werden verder geen details gegeven.

Volgens schattingen van de organisatie worden nog ongeveer 1500 jezidi-vrouwen en -meisjes vastgehouden door IS. De jezidi’s zijn sinds 2014 slachtoffer van IS dat de mannen uitmoordt en de vrouwen en meisjes als slaven houdt. IS beschouwt de leden van de etnische minderheid, die een heel eigen geloof aanhangen, als duivelsaanbidders.