Jadot niet langer Frans presidentskandidaat

Yannick Jadot heeft donderdag bekendgemaakt dat hij zich terugtrekt uit de race naar het Frans presidentschap. Hij was kandidaat namens de Groenen maar maakt geen kans de tweede ronde te bereiken. Zijn afmelding is in het voordeel van de socialist Benoît Hamon. Maar deze staat er ook met de steun van Jadot niet best voor in de peilingen.

Naar het zich laat aanzien gaat het bij de verkiezingen in april en mei vooral tussen Emmanuel Macron, François Fillon en Marine Le Pen. Volgens de opiniepeilers zou het laatstgenoemde kopstuk van het rechts-nationalistische Front National het in de beslissende fase afleggen tegen haar concurrent, ongeacht wie van die twee dat wordt.