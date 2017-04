Ja-kamp wint nipt in verdeeld Turkije

Turkse kiezers hebben met nipte meerderheid gestemd voor het uitbreiden van de presidentiële bevoegdheden. De Turkse kiesraad riep het ‘ja-kamp’ zondagavond uit tot voorlopige winnaar van het referendum over de grondwetswijziging.

Zo’n 55 miljoen Turken mochten zondag stemmen over de vraag of ze de president meer macht willen geven. Eerder konden zo’n 3 miljoen kiezers in het buitenland al naar de stembus. Nadat 99 van de stemmen was geteld, bleek dat de voorstanders met 51 procent net in de meerderheid waren.

De uitslag is een overwinning voor president Recep Tayyip Erdogan, die sprak over een historisch besluit. „We gaan de belangrijkste hervorming in onze geschiedenis doorvoeren”, stelde hij. De president liet weten zo snel mogelijk de herinvoering van de doodstraf op de politieke agenda te zetten.

De Turkse oppositie zei zich niet neer te leggen bij de uitslag van de volksraadpleging. Oppositiepartij CHP gaat om een hertelling vragen van misschien wel 60 procent van de stemmen. De partij had onder meer kritiek op het feit dat ook niet door officials afgestempelde stemformulieren mochten worden meegeteld.

Aanhangers van Erdogan gingen na de bekendmaking van de vermoedelijke uitslag in Nederland de straat op om het nieuws te vieren. Door Rotterdam-Zuid reden auto’s, waaronder een aantal limousines, rond met grote Turkse vlaggen uit de ramen.

De Nederlandse aanhang van de oppositie reageerde ondertussen bezorgd. Zo’n 150 mensen volgden de referendumuitkomst op een bijeenkomst van de CHP in Leiden. De sfeer werd steeds somberder toen bleek dat het ja-kamp op een overwinning afstevende.