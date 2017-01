Een hotel in het midden van Italië is getroffen door een lawine en gevreesd wordt dat er slachtoffers zijn gevallen. Drie mensen worden vermist, aldus Italiaanse media.

Het gaat om een hotel in de buurt van de plaats Farindola in de provincie Pescara. In het hotel zouden twintig gasten zijn. De president van de provincie zei dat het er naar uitziet dat er slachtoffers zijn maar dat dat nog niet is bevestigd.